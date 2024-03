Terni, chiedono soldi per persone con disabilità: «Tutto falso, attenzione»

«Fate attenzione, chiedono soldi a favore delle persone con disabilità spacciandosi per esponenti di associazioni». A lanciare l’allarme è un lettore di umbriaOn che, nel weekend, ha assistito a Terni a due episodi in altrettanti esercizi commerciali di via Piermatti e via Montefiorino: «Sabato una donna ed un uomo si aggiravano tra gli scaffali dell’attività in via Piermatti fermando le persone con l’obiettivo di avere soldi. Mi sono insospettito e ho chiamato le forze dell’ordine, ma sono riusciti ad andare via». Poche ore e stessa cosa in via Montefiorino: «Ho reincontrato la signora, vestita bene. Chiedeva un contributo per l’associazione e ho chiamato la polizia di Stato quando mi ha risposto che non aveva un’autorizzazione. Anche i vigilantes sono arrivati». La coppia si è poi dileguata. Non la prima volta che accadono cose del genere.

