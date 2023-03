Terni: Via Crucis al parco Le Grazie dedicata al mondo del volontariato

La Confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola anche quest’anno organizza la celebrazione della Via Crucis nel parco storico delle Grazie, a Terni: l’appuntamento è per il 31 marzo alle ore 21. Presiederà la liturgia,il vicario episcopale della diocesi, monsignor Salvatore Ferdinandi. «L’edizione di quest’anno – spiegano dalla Confraternita – è dedicata agli operatori del volontariato della città. Saranno svolte meditazioni scritte da Movimento per la vita, Terapia intensiva neonatale, UEPE, Volontari dell’ospedale, AmbuLaife, Casa del bambino, Volontari dei senza fissa dimora, San Vincenzo, CDA Caritas, volontari della casa circondariale, volontari dell’hospice, I Pagliacci, Unitalsi, Gruppi di mutuo aiuto, cappellano dell’ospedale. Aspettiamo tutti i cittadini per celebrare questo importante appuntamento».

