Terni, via Oberdan: 36enne arrestata per spaccio di cocaina

L’alt è scattato martedì poco prima delle ore 20 in via Oberdan, a Terni, dove la donna – una 36enne dominicana, tenuta d’occhio dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni – era scesa di casa e poi salita a bordo di un monopattino insieme ad una bambina. Lì i militari, che avevano ben presente quello strano viavai attorno all’abitazione dove la 36enne risiede, l’hanno incalzata e lei ha ammesso tutto, dicendo di non avere droga con sé ma di essere in possesso di alcune dosi nascoste in casa.

La perquisizione

Così la perquisizione domiciliare è scattata subito e nell’appartamento di via Oberdan, dove la donna era ospite di un’amica assentatasi fino al giorno prima per una vacanza al mare con i familiari, c’era un involucro con poco più di 16 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Obbligo di firma

Per la donna di origini dominicane è così scattato l’arresto in flagrante, poi convalidato mercoledì dal tribunale di Terni che, nei suoi confronti, ha disposto la misura dell’obbligo di firma: l’accusa aveva chiesto gli arresti domiciliari. L’udienza di merito, nella quale è possibile che il suo legale difensore – l’avvocato Francesco Mattiangeli – chieda l’accesso ad un rito alternativo, è stata fissata per il prossimo 17 ottobre.