Terni, via Omega: «Stanchi di vivere nel degrado, andiamo dall’avvocato»

«Siamo stanchi di vivere nel degrado, abbiamo più volte chiesto l’intervento dell’amministratore di condominio, ma davanti al suo menefreghismo saremo costretti a rivolgerci ad un avvocato». L’appello arriva dai residenti delle palazzine, di proprietà dell’Ater, di via Omega 3A e 3B che lamentano «sacchi di spazzatura di vario genere abbandonati sotto alle palazzine, materassi, tavoli e sedie di plastica. Uno schifo. Il portone all’ingresso è rotto da tempo, le luci delle scale non funzionano. Tutte cose che noi abbiamo più volte segnalato all’amministratore, senza ricevere nessuna risposta. Per finire le piante intorno alla palazzina sono nell’incuria più totale e stanno ormai raggiungendo un’altezza tale da arrivare fino alle finestre delle nostre case. Ora basta, non meritiamo tutto questo».

LE FOTO