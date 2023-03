Terni, via Palestro: «La strada è in condizioni pietose»

La protesta giunge da via Palestro – quartiere San Giovanni, a Terni – e riguarda le condizioni della strada: «C’è una situazione di evidente dissesto, sembra bombardata, in alcuni tratti impraticabile». La richiesta rivolta al Comune – «perché la competenza è dell’ente e non privata» attaccano i residenti – è di procedere alla riparazione, al ripritino di condizioni dignitose. «Lì ci si può far male qualcuno, i veicoli rischiano ogni giorno dei danni. E poi sul piano del decoro non ci sembra la migliore situazione possibile».

