Terni, Villa Palma: incendio in garage, problemi anche per un’abitazione

Lungo intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di domenica in via dei Colli, nella zona di Villa Palma. Due squadre – tre i mezzi per l’intervento – si sono attivate per un incendio di un’abitazione: al momento del rogo i proprietari non erano in casa. L’operazione è tutt’ora in corso e il fumo, nonostante la pioggia, è stato visibile a chilometri di distanza. Nello specifico le fiamme hanno interessato alcuni sacchetti di pellet che erano all’interno del garage e poi il denso fumo ha invaso la casa sovrastante: «Non si è reso necessario evacuare le abitazioni adiacenti che sono villette a schiera contigue», spiegano dal comando provinciale. Non ci sono feriti.

