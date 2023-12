Terni, Villalago: udienza di merito al Tar il 9 aprile

di S.F.

Primo ‘round’ a vuoto al Tar Umbria sulla concessione di Villalago di Piediluco, a Terni. In giornata c’era in calendario la camera di consiglio sull’istanza cautelare avanzata dalla Il Delta Gestione & Servizi srl, la società che ha in mano il complesso dal 2016. Alla fine nulla di fatto perché la società calabrese – sede legale a San Marco Argentano, Cosenza, e unità locale creata per lo sviluppo del parco – ha rinunciato alla sospensiva. Dunque? Si attende il giudizio di merito per capire che aria tira, fissata per martedì 9 aprile con sentenza attesa per il mese successivo. A meno che nel contempo non ci siano ulteriori novità. Gli avvocati coinvolti sono Daniele Proietti (difende palazzo Bazzani), Gabriela Caterina Federico e Francesco Cavalcanti per la ricorrente.

