Terni: weekend con il mercatino delle anticherie

Torna sabato 11 e domenica 12 marzo, a Terni, il mercatino delle anticherie, tradizionale appuntamento fra largo Micheli e largo Ottaviani (Porta Sant’Angelo). Patrocinato dall’assessorato al commercio del Comune di Terni, il mercatino non è solo un appuntamento per appassionati del settore, ma un’occasione per tutti coloro che vogliono farsi due passi in centro e scoprire le curiosità che ogni stand propone al pubblico. Per info e contatti sull’evento è possibile contattare il comitato per lo sviluppo del mercatino delle anticherie ai numeri 347.0628031 (Gianni) e 338.4035598 (Arturo).

