Terni: weekend di ‘cultura floreale’ per il Garden Club al Clt

Una ‘due giorni’ di cultura floreale presso la biblioteca del Clt, in via Muratori a Terni, con gli eventi organizzati dal Garden Club Terni – presieduto da Raffaella Mariotti – in collaborazione con il Clt. Si inizia sabato 18 marzo e la presidente della scuola italiana di arte floreale (Siaf) Daniela D’Auria sarà la protagonista di un incontro incentrato su ‘il cambiamento e l’evoluzione dell’arte della composizione dei fiori dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri’. Domenica 19 marzo sono previste invece due lezioni pratiche tenute dalla stessa D’Auria: dalle 10 alle 12 con ‘centrotavola con materiale insolito’, dedicato a tutti i principianti; dalle 16 alle 18 con ‘centrotavola secondo le tendenze di oggi’, dedicato ai più esperti. A coordinare i lavori ci saranno Marta Federici e Laura Chiari.

