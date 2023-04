Terni, Ztl Piediluco: «Siamo a favore. Ma rivedere gli orari»

La Ztl di Piediluco torna al centro dell’attenzione dopo l’attivazione del secondo varco dell’ultimo weekend. A chiedere di rivedere gli orari è il locale Circolo del Pd.

L’input ed i disagi

Da Piediluco – a firmare la richiesta è il segretario Sandro Piccinini – l’input è di «ripensare gli orari della zona a traffico limitato istituita nel paese. Dal 15 aprile il Comune ha riattivato il provvedimento di regolamentazione del traffico nel borgo per l’intera stagione estiva, che durerà fino al 30 settembre 2023. Al momento, la Ztl è attiva dalle 14 dei prefestivi fino alle 24 dei festivi, con l’istituzione del senso unico a partire dal mese di giugno tutti i giorni della settimana. Precisiamo che non siamo contrari a tale provvedimento, anzi, cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per l’attivazione del secondo varco elettronico della Ztl a Piediluco, il quale siamo certi contribuirà ad evitare l’ingresso di veicoli in senso contrario nelle vie del paese, garantendo così maggiore sicurezza anche ai pedoni. Tuttavia riteniamo che tale ordinanza vada rivista negli orari di attivazione poiché la Ztl h24 nei giorni festivi e prefestivi estivi va a uccidere le attività commerciali presenti e a creare ulteriori disagi ai cittadini e turisti, soprattutto in un momento come questo in cui sono in corso da parte della Provincia di Terni lavori importanti di messa in sicurezza di un tratto stradale nei pressi di vocabolo Mazzelvetta a seguito della caduta di un masso sulla strada, con prescrizioni anche di percorsi stradali alternativi per raggiungere Piediluco. Sarebbe a nostro avviso auspicabile una modifica degli orari, portandoli dalle ore 18 in poi, fino alle 3 di notte. Chiediamo pertanto al sindaco Latini di prendere in considerazione la nostra proposta di modifica degli orari della Ztl a Piediluco in modo da ridurre i disagi alla cittadinanza, alle attività commerciali e lasciare un atto positivo nei confronti del paese».