Tirreno-Adriatico, a Terni rimosse oltre venti auto

Super lavoro su vari fronti per gli agenti del comando della polizia Locale di Terni, in occasione della partenza della quarta tappa della 55° Tirreno-Adriatico da Terni. Tanti i divieti di sosta scattati dalle ore 5 del mattino lungo tutto il percorso compreso nel Comune di Terni. E alle ore 11 di mercoledì erano state oltre venti (23 per la precisione) le rimozioni disposte dalla polizia Locale rispetto ai veicoli in sosta vietata. Un numero fisiologico, persino modesto considerando che per eventi che interessano meno strade, come alcune fiere, le rimozioni sono spesso le stesse, se non di più. In tutti i casi sono previsti costi e sanzioni a carico dei proprietari delle auto.

