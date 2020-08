Furto aggravato in concorso: questo il reato per cui quattro cittadini romeni residenti a Perugia – due uomini di 45 e 32 anni e due donne di 41 e 40 anni – sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Tribano (Padova). I quattro, dopo aver soggiornato una notte all’hotel Xibana di Tribano, si erano portati via circa mille euro in contanti, asportati dagli uffici della struttura alberghiera, oltre a diversi gioielli. Alla fine l’Arma li ha identificati e denunciati.

Condividi questo articolo su