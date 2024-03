Torna ‘Mi fido di te’ su Umbria15. Conduce Ilaria Orientale

Parte la seconda edizione di ‘Mi fido di te’, il programma televisivo ideato e condotto da Ilaria Orientale, esponente del consiglio direttivo dell’Enpa di Terni, in onda tutti i mercoledì – si parre il 13 marzo – alle ore 19.20 su Umbria 15 (canale 15 del digitale terrestre). ‘Dare voce a chi non ce l’ha’ resta il motto che anima la trasmissione e l’obiettivo finale di ogni puntata in cui, per la prima volta, i protagonisti saranno gli ospiti di alcuni importanti canili dell’Umbria. Da Terni, a Perugia, a Città di Castello tanti cagnolini in cerca di casa avranno un’opportunità in più di trovare la propria. Tra le novità di quest’anno c’è il prezioso contributo dell’attrice Caterina Murino che aprirà con un collegamento esclusivo da Parigi e che ha messo a disposizione della trasmissione lo spot ‘Stai con me’ da lei ideato e al quale ha prestato la voce per dire ‘no’ al fenomeno dell’abbandono che ancora miete centinaia di vittime innocenti ogni anno.

