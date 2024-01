Torreorsina: una giornata tutta dedicata alla biodiversità

Sabato 20 gennaio dalle ore 16, presso la chiesa di Sant’Antonio a Torreorsina (Terni), si terrà un convegno incentrato sul tema della biodiversità. Diversi relatori si alterneranno per affrontare i vari aspetti dell’argomento, da quello naturalistico e culturale a quello giuridico, sino ad addentrarsi nelle bellezze del parco fluviale del Nera. Il tutto è stato reso possibile grazie al patrocinio dei Lions Clubs Terni Host e Terni Interamna, oltre al Comune di Terni che ha co-progettato il tutto nell’ambito degli eventi valentiniani. «La maggior parte delle attività che la nostra associazione propone – sottolinea il presidente della Pro loco di Torreorsina, Andrea Cruccolini – hanno un comune denominatore, la valorizzazione delle diversità. Riteniamo siano una fonte inesauribile di ricchezza. Con questo convegno abbiamo spostato l’attenzione su un argomento che ci tocca particolarmente, vivendo in un contesto naturalistico di grande pregio come il parco fluviale del Nera. L’uomo è da sempre il fattore che determina l’armonia dei vari ecosistemi. Troppo spesso in senso negativo con le sue politiche di modernizzazione e di sfruttamento indiscriminato del territorio. Proporlo nell’ambito degli eventi valentiniani ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sul tema della biodiversità e sottolineare che l’uomo, oltre ad avere gli strumenti per alterare il sottile equilibrio naturale che regna, possiede anche quelli per invertire questa tendenza. E ha il dovere di intervenire non fosse altro come gesto d’amore per la nostra madre terra». Il moderatore del convegno, Andrea Rosati, sottolinea come «spesso si associ la biodiversità a regioni esotiche, lontane da noi. Tuttavia è nostro dovere preservare quella che ci circonda, un patrimonio ereditato dai nostri genitori e destinato ai nostri figli come imprescindibile tesoro. Organizzare eventi come questo è cruciale per rendere accessibili e comprensibili questi concetti a tutti, affinché ognuno possa contribuire alla salvaguardia della vita sulla nostra terra».

Condividi questo articolo su