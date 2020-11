Trasferta tirolese per il Perugia: c’è Bianchimano

Condividi questo articolo su

















Domenica alle 15 Perugia in campo contro il SudTirol (ancora diretta UmbriaTV con la telecronaca di Marco Taccucci). Il tecnico Fabio Caserta in conferenza annuncia il recupero di Bianchimano e il forfait di Favalli, che si aggiunge a Negro e Konate nell’elenco degli indisponibili e difende le sue scelte su Falzerano e Minesso. Torna Elia

Le parole di Caserta

«Il primato del SudTirol in classifica è meritato ma noi abbiamo tanta voglia di dimostrare di essere alla pari della capolista e di giocarci la partita. Non so come sarà la partita dal punto di vista tattico. Loro in alcune partite aspettano e ripartono, in altre cercano di giocare molto a viso aperto. Si rapportano spesso al modo di giocare degli avversari e cambiano in base agli eventi. Elia anche per caratteristiche fisiche può fare il quinto. Falzerano e Minesso, in altre squadre e con altri allenatori, hanno già fatto la mezzala e l’esterno, il primo, e la seconda punta, il secondo».