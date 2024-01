Trasimeno: non ce l’ha fatta il ciclista travolto da un’auto il 31 dicembre

Non ce l’ha fatta Giampaolo Segatori, il ciclista 63enne di Castiglione del Lago (Perugia) coinvolto la mattina dello scorso 31 dicembre in un incidente stradale accaduto ad Ossaia di Cortona (Arezzo). Segatori, in sella ad una bici da strada, era stato travolto all’altezza di un incrocio da un’auto condotta da un uomo di 90 anni della zona e le sue condizioni erano subito apparse gravissime, tanto da essere trasferito con la massima urgenza, in elisoccorso, al policlinico Le Scotte di Siena. Lì era stato ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi ma dopo meno di due settimane, il suo cuore ha cessato di battere. La notizia ha colpito i tanti che lo conoscevano, in zona Trasimeno e non solo, e che in queste ore si sono stretti al cordoglio dei familiari del 63enne umbro.

