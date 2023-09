Trevi: uccisi da un autocarro. La procura di Spoleto dispone le autopsie

Il pm Michela Petrini della procura di Spoleto, titolare del procedimento penale per duplice omicidio stradale a carico del 71enne A.P., residente a Ponte Centesimo (Foligno), ha disposto l’autopsia sulle salme dei due anziani – l’82enne Silvio Gambacorta e la 75enne Irene Presilla – travolti e uccisi martedì sera dall’autocarro condotto dal 71enne folignate, lungo la vecchia statale Flaminia a Trevi. L’incarico è stato conferito al dottor Sergio Scalise Pantuso che nella giornata di sabato effettuerà gli esami autoptici presso l’azienda ospedaliera di Perugia. Alle operazioni parteciperà anche il dottor Gianluigi Ceraso per conto dei familiari – i due figli e i tre nipoti – della 75enne originaria di Foligno, assistiti da Studio3A-Valore Spa con l’area manager Matteo Cesarini e l’avvocato Alessandro Grillo del foro di Perugia. «I due anziani, dopo essere rimasti vedovi – spiega Studio3A-Valore in una nota che riepiloga la vicenda – intrattenevano da alcuni anni una felice relazione». Circa il tragico sinistro, la società spiega che i due «stavano attraversando a piedi la strada statale Flaminia, in località Matigge, per raggiungere il Whisky Bar e avevano praticamente ultimato l’attraversamento quando il conducente indagato, che procedeva in direzione Foligno, li ha investiti con l’autocarro Fiat di cui era alla guida. Irene Presilla, in particolare, è stata caricata sul cofano del furgone e trascinata per alcune decine di metri prima di rovinare esanime sull’asfalto: purtroppo per lei, così come per il signor Gambacorta, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i politraumi riportati nell’impatto con il mezzo e poi nella caduta al suolo. Le due vittime sono decedute pressoché subito e nulla hanno potuto gli operatori del 118 accorsi in ambulanza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nor della Compagnia di Foligno. Una volta ultimato l’esame autoptico – conclude Studio 3A-Valore Spa – l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e le rispettive famiglie potranno allora fissare la data dei funerali, che saranno partecipatissimi, anche perché la tragedia ha profondamente scosso tutta la comunità».

