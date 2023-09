Triathlon, Terni trionfa a Civitanova grazie a Giubilei. Sul podio anche Cresta

Una Terni vincente nel triathlon nel weekend. Ci ha pensato uno junior a far festeggiare il gruppo rossoverde a Civitanova Marche, dove si è svolto il triathlon sprint no-draft: c’è il trionfo di Tommaso Giubilei con il tempo di 59 minuti e 21 secondi. Sul secondo gradino del podio un altro ternano, Tommaso Cresta dell’Athletic Terni. Bella giornata per tutti.

La sfida e la soddisfazione

Gli atleti si sono cimentati nel percorso da 750 metri di nuoto, 20 km in bici no-draft (niente scie) e 5 km di corsa finale. «Vedere uno dei nostri ragazzi della scuola triathlon – spiega il presidente del Terni Triathlon Fabrizio Castellani – essere arrivato a questi livelli ci riempie il cuore di gioia e ci ripaga di tutti i sacrifici quotidiani per seguire i giovani ed accompagnarli nella loro crescita. Desidero congratularmi con Tommaso per la maturità con cui ha affrontato la gara e soprattutto per una prestazione davvero rilevante». Ottima anche la prestazione di Emma Carnevali, giovanissima della categoria YB all’esordio sulla distanza sprint, che ha chiuso in 12° posizione assoluta e 1° di categoria. A podio anche Roberta Porrazzini, 6° assoluta, 1° di categoria tra le M3 ed Edoardo Lucci capace di conquistare la 2° posizione di categoria tra gli S1. Ora l’appuntamento è per sabato prossimo al parco Chico Mendes, dove si disputeranno i campionati regionali umbri di Aquathlon.