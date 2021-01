Tromba d’aria nella zona industriale di Gualdo Tadino

Pesanti effetti per una tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona industriale di Gualdo Tadino: in via degli Artigiani – come si vede da un video pubblicato sul canale You Tube di Trg – scoperchiati diversi capannoni, fra cui quello della Tagina.

Il video

Danni e residui sparsi

Lamiere volate via e danni in vari stabilimenti, con residui di lavorazione che sono stati portati dal vento anche a diversi chilometri di distanza. L’area è stata immediatamente transennata dai carabinieri, per evitare che qualcuno potesse farsi male. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza lo stabilimento.