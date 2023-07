Trova sconosciuto a dormire nella sua auto e lo fa denunciare

La chiamata è giunta da via del Fosso – Perugia – dove un uomo ha segnalato alla polizia di Stato che un soggetto stava dormendo all’interno della sua auto. All’arrivo della Volante, il cittadino ha spiegato di aver parcheggiato l’auto lungo la strada e, quando era andato a riprenderla, si era accorto del tizio, poi identificato per un 36enne del Marocco. Quest’ultimo, approfittando di un malfunzionamento dello sportello, si era piazzato nell’abitacolo e si era addormentato. Dopo averlo svegliato, gli agenti lo hanno condotto in questura e lì l’uomo è risultato gravato dall’obbligo di dimora ad Assisi e dal divieto di ritorno a Perugia. Per questo è stato denunciato a piede libero.

