Trova portafogli e preleva soldi dal bancomat: denunciato

Un 35enne di Città di Castello è stato denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento dai carabinieri della locale compagnia: aveva trovato un portafogli ma anziché restituirlo si è impossessato delle carte ed è andato a prelevare al bancomat.

Preso dopo la denuncia

Dopo che la proprietaria del portafogli si è recata in caserma per denunciarne lo smarrimento, i Carabinieri sono risaliti in breve tempo, grazie alla tracciabilità delle carte di credito, allo sportello bancomat dove erano stati effettuati i prelievi e anche grazie alle immagini di videosorveglianza sono riusciti ad identificare e denunciare il presunto autore dei fatti.

Denunciato spacciatore originario di Bari

Sempre nel weekend di Pasqua i carabinieri della stazione di Città di Castello hanno denunciato un 28enne della provincia di Bari, da tempo residente nel tifernate, trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina, circa 5 grammi di marijuana, alcuni spinelli già confezionati, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e taglio di sostanze stupefacenti. Ciò dopo aver notato uno strano via vai intorno alla sua abitazione.