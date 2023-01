TuttoSport esalta il perugino Ranocchia in vista della sfida con la ‘sua’ Juventus

di G.R.

La carriera di Filippo Ranocchia nel calcio dei grandi comincia il 30 marzo 2019 quando a 17 anni e 10 il tecnico del Perugia Alessandro Nesta lo fa esordire in Serie B richiamando in panchina Marcello Falzerano. Il perugino classe 2001, è entrato a far parte del settore giovanile biancorosso nel 2013 lasciando Pian di Massiano nel 2019 perché la Juventus ha deciso di investire su di lui. La scalata dalla Serie C con la Juventus Under 23 alla Serie A con il Monza passando per la B giocata a Vicenza. TuttoSport, quotidiano nazionale che dedica ampio spazio alle vicende della Juventus, ha dedicato un approfondimento social al centrocampista che a 21 anni ha già fatto una panchina con i bianconeri sotto la gestione di Pirlo ed è stato chiamato dal CT Mancini per uno stage in Nazionale. «La Next Gen sfida la Juventus» è il titolo dato al racconto della sua carriera giocando sul fatto che nella sfida di Coppa Italia che il Monza giocherà giovedì 19 gennaio allo Juventus Stadium troverà da avversari i suoi ex compagni di Under 23 Miretti e Fagioli. Per Pippo, si legge nella descrizione, sarà un «un ritorno al futuro».