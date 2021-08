Uilm, Ugl e Usb, altolà sul passaggio Ilserv-Tapojarvi: «Chiarezza»

di Uilm Terni, Ugl Metalmeccanici e Usb

In una situazione di estrema indeterminatezza sulla tenuta sociale di un sistema fragile come quello del settore metalmeccanico ternano e non, le segreterie sindacali della Uilm di Terni, Ugl Metalmeccanici e Usb hanno appreso mezzo stampa la volontà dell’apertura della procedura di licenziamento che Ilserv/Harsco intende fare a discapito di 34 lavoratori. Le segreterie di Uilm, Ugl, e Usb credono che oggi tutti i lavoratori interessati debbano trovare una collocazione sana e non provvisoria e che garantisca loro una continuità per dare stabilità agli stessi.

Uilm, Ugl Metalmeccanici e Usb ribadiscono l’importanza della continuità dell’appalto e la certezza che questo non perda di efficacia con la volontà, da parte di Tapojarvi, di non garantire il completo assorbimento di tutte le maeatranze dell’appalto precedente. Per questo motivo le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione considerando anche la peculiarità dell’appalto che, se non gestito adeguatamente, potrebbe mettere a repentaglio anche il processo produttivo della committente Ast. Le organizzazioni sindacali non avendo constatato sostanziali passi in avanti in merito al cambio d’appalto, che non fornisce garanzie in merito ai livelli occupazionali in essere, ritengono inaccettabile ad oggi una crisi su questo versante.

Le organizzazioni sindacali, a fronte di tutto ciò credono che la fase, per importanza e per massima trasparenza, debba essere portata al confronto con i lavoratori per decidere insieme quale percorso intraprendere nella malaugurata ipotesi di lasciare qualcuno senza destino. Le Segreterie di Uilm, Ugl e Usb rimangono alla lettera a firma di tutte le sigle sindacali con la volontà, nell’impegno, di Ast di trovare tutte le possibili soluzioni affinché il personale in essere non sarebbe stato in situazioni di esubero o di pericolo di licenziamento. La Uilm di Terni, la Ugl Metalmeccanici e Usb chiedono a Ilserv e Tapojarvi di dare in modo ufficiale delucidazioni sullo stato del cambio d’appalto di Ast e quale sia la situazione.

La Uilm di Terni, la Ugl Metalmeccanici e la Usb chiedono a Ilserv e Tapojarvi la chiarezza, in modo ufficiale, sullo stato del cambio d’appalto di Ast e quale sia la situazione sul versante occupazionale. Trasparenza, chiarezza e determinazione devono essere, in una fase delicata come questa, le linee guida che portano a regionare sul futuro delle produzioni e dei lavoratori interessati e non certamente l’ambiguità e la confusione che fanno parte di un vecchio sistema che a noi non interessa e di quel ‘ ci penso io’ che genera discriminazione e favoritismi a favore di pochi ma a discapito di molti.