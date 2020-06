Umbria, centro studi ‘Mastrodicasa’: Della Fina vicepresidente

L’architetto Ferruccio Della Fina, già ispettore onorario del Mibac per il patrimonio architettonico della città di Orvieto, è stato nominato vice presidente del centro studi ‘Sisto Mastrodicasa’ di Perugia, organismo nato dalla sinergia tra la facoltà d’ingegneria di Perugia, gli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri delle province di Perugia e di Terni e la famiglia dell’ingegner Sisto Mastrodicasa, fondatore della teoria del consolidamento delle strutture murarie. L’associazione ha la finalità di divulgare la ricerca e diffondere le conoscenze tecnico scientifiche e metodologiche riguardanti le costruzioni, con particolare riferimento ai problemi della conservazione, dell’adeguamento antisismico e del recupero del patrimonio edilizio. «Temi, questi – spiega il presidente dell’Ordine degli architetti di Terni, Marco Struzzi – di particolare rilievo in un momento come l’attuale, nel quale la ripartenza della vita economica del paese necessita di un rilancio del settore delle costruzioni attraverso strumenti innovativi come la recente normativa del SismaBonus». Il consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Terni «ringrazia il consiglio direttivo e il presidente del centro studi ‘Sisto Mastrodicasa’, ingegner Massimo Mariani, per la scelta operata come riconoscimento del lavoro svolto nel territorio temano per la valorizzazione della professione dell’architetto e formula auspici di buon lavoro nel solco dello spirito di rigorosa ricerca dell’insigne studioso umbro».

