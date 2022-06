Umbria, ‘Domenica al museo’: ingresso gratuito in luoghi cultura

Come di consueto torna anche in Umbria ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della cultura che consente di entrare gratuitamente in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Le info e le modalità di accesso sono sui portali dei singoli istituti. Nel territorio regionale sono coinvolte Carsulae, Castello Bufalini, galleria nazionale, ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone, museo archeologico nazionale dell’Umbria, museo archeologico nazionale di Orvieto, museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto, necropoli etrusca di crocifisso del tufo, palazzo Ducale di Gubbio, rocca Albornoz di Spoleto, teatro romano e antiquarium di Gubbio, tempietto sul Clitunno e villa del Colle del Cardinale.

Condividi questo articolo su