Umbria Tv ricorda l’ambasciatore del metodo Montessori, Luciano Mazzetti

Giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 22 circa Umbria Tv ricorderà la figura del professor Luciano Mazzetti, pedagogista di fama internazionale deceduto lo scorso 31 gennaio a Perugia all’età di 82 anni. Nel corso della trasmissione ‘In Umbria’ condotta da Giacomo Marinelli Andreoli, che nella prima parte alle ore 21 proporrà un confronto politico tra gli esponenti di Pd e Lega, Bistocchi e Marchetti, si parlerà della vasta esperienza accademica del docente perugino nel mondo della formazione scolastica e della promozione dell’insegnamento e delle teorie educative di Maria Montessori a livello internazionale. Il professor Mazzetti, insignito nel 2021, in occasione del suo 80esimo compleanno, del Baiocco d’Oro dal Comune di Perugia, nel corso della sua carriera ha scritto ben 35 libri tra saggi e testi scolastici adottati in molti Paesi, ha tenuto lezioni e conferenze sull’educazione scolastica e sui metodi pedagogici nelle più importanti università del mondo, dall’inglese Cambridge alle statunitensi Cameron, dagli atenei sudamericani a quelli asiatici. Dopo aver insegnato per 40 anni, tra università di Perugia, La Sapienza di Roma e Roma 3, negli ultimi anni si era dedicato esclusivamente al centro internazionale Montessori di Perugia di cui è stato fondatore ed ispiratore sin agli ultimi giorni di vita. Della causa ‘montessoriana’ è stato uno dei maggiori promotori di sempre, prima presidente nazionale dell’Opera Montessori, poi una sorta di ‘ambasciatore mondiale’ capace, con le sue affascinanti narrazioni pedagogiche, di incantare vaste platee di giovani e insegnanti, tanto da ottenere cattedre provvisorie da ‘professor visitor’ in oltre venti Paesi, dieci dei quali hanno addirittura intitolato a suo nome, ancora in vita, alcuni istituti Montessori. Alla trasmissione parteciperanno il fratello Guglielmo Mazzetti, la ex responsabile dei progetti educativi Unicef, Chiara Micali, la docente perugina, insegnante Montessori, Camilla Massi Benedetti ed i giornalisti Gianfranco Ricci e Riccardo Marioni. Al termine della trasmissione andrà in onda un estratto di circa un’ora degli interventi del professor Mazzetti nella sua ultima uscita pubblica, protagonista della serata finale dell’Isola del Libro lo scorso mese di ottobre al teatro di Castel Rigone, con ospiti tra gli altri sia l’attuale governatrice della Regione Donatella Tesei che la ex presidente Catiuscia Marini. (Repliche della trasmissione, venerdì 19 gennaio alle 9.30, sabato 20 gennaio alle 15 ed alle 1.00 della notte).

