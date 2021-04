Umbria verso il 25 aprile: il comitato ’27 febbraio’ si organizza

del Partito Comunista – Umbria

A ridosso del giorno della Resistenza, ribadiamo con forza cosa significhi per noi oggi essere antifascisti. Con una classe lavoratrice (sia autonoma che dipendente) completamente schiacciata dal dominio politico di banche e mercati, che oggi governano col benestare di tutto l’arco parlamentare senza opposizione alcuna, volgiamo la lotta della Resistenza sul fronte anticapitalista, vero fascismo dei nostri giorni.

L’ex governatore della BCE governa incontrastato a fronte del 70% di euroscettici nelle ultime politiche: così, mentre i partiti sono tutti concordi a Roma nel sostenere Draghi, nel locale giocano all’antifascismo da passerella, spostando l’attenzione su una partecipazione di soggetti legati a CasaPound ad un evento letterario patrocinato dal Comune di Todi e dalla Regione Umbria. Il fatto di per sé è ovviamente grave, ma rispetto a quanto i partiti di finta destra e finta sinistra stanno facendo a Roma, rischia di diventare una ridicola rivendicazione, atta solamente a nascondere ancora una volta l’unità d’intenti del Partito Unico Liberista che compongono.

Per questi motivi, tenendo ferma la bussola sul primo nemico odierno dei lavoratori, ossia il capitale, il 25 aprile non parteciperemo alle iniziative delle amministrazioni locali (qualora ancora ci fossero, francamente non ci interessa), ma saremo presenti con il comitato ’27 febbraio’ a Perugia e Terni per rilanciare la Resistenza contro ogni fascismo ed ogni imposizione che prevarichi il volere popolare espresso dal voto, come quella che viviamo oggi. Invitiamo la cittadinanza a prendere le distanze dalle manifestazioni ufficiali cittadine e dare man forte alle fila della vera Resistenza, oggi come allora.

Gli eventi organizzati si terranno il 25 aprile a Perugia (ore 10.30 piazza Italia) e a Terni (ore 12.30 rotonda dei Partigiani). Al comitato ’27 febbraio’ aderiscono Partito Comunista, Federazione Gioventù Comunista, Patria Socialista, M-48, Cumpanis, Spread It, Sentieri Partigiani, Marx21, Circolo Culturale Proletario, Gramsci Oggi, Movimento per la ricostruzione del P.C.I. e l’unità dei Comunisti.