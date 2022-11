UmbriaLibri 2022: ultima parte a Terni dal 2 al 4 dicembre

L’ultima parte della 18esima edizione di UmbriaLibri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e Aur (Agenzia Umbria ricerche), diretta da Angelo Mellone, si svolgerà dal 2 al 4 dicembre nella Biblioteca comunale di Terni. Tra gli ospiti: Serena Autieri, Donato Carrisi, Andrea Caterini, Costantino D’Orazio, Eleonora Daniele, Paolo Del Debbio, Federica De Paolis, Andrea Di Consoli, Marco Frittella, Elisa Fuksas, monsignor Vincenzo Paglia, Mario Tozzi, Marcello Veneziani.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Il prossimo anno la rivoluzione della rassegna

«Terni è la seconda tappa di avvicinamento alla nuova UmbriaLibri – ha spiegato Angelo Mellone, direttore artistico del Festival, giovedì mattina in conferenza stampa – che prenderà corpo il prossimo anno e vorrà essere una rivoluzione nel rispetto della tradizione di questo evento. Una festa della letteratura che dura tutto l’anno, abbraccia tutta l’Umbria e supera la distinzione tradizionale fra il libro e le altre forme di racconto. Intanto, in questa tre giorni di dicembre porteremo in città autori famosi, grandi scrittori capaci di soddisfare pubblici e gusti differenti, senza dimenticare la poesia, l’arte, il cinema. Sono molto felice che si svolga tutto in centro, in un weekend particolare di avvicinamento al Natale. Sarà, mi auguro, un momento di incontro fra pubblico e autori, fra diverse forme di racconto, fra diverse piattaforme narrative».

Si punta su Terni

Dopo oltre 25 anni di attività, «UmbriaLibri si è andata arricchendo di ulteriori iniziative con un maggiore respiro nazionale», ha commenta Paola Agabiti, assessore regionale alla cultura e al turismo. «L’amministrazione regionale ha avviato quest’anno una riqualificazione e una nuova impostazione, finalizzata ad accrescere le potenzialità di un evento culturale tra i più antichi e consolidati a livello regionale. Abbiamo voluto puntare su Terni, affinché questo momento della manifestazione acquisti una sua precisa specificità e peculiarità di evento, definito e caratterizzato da contenuti e tematiche sue proprie. Ringrazio l’amministrazione di Terni, gli editori umbri e il nuovo direttore di UmbriaLibri Angelo Mellone che hanno creduto in questo progetto e intensamente operato per rendere questa edizione l’avvio di un percorso in grado di condurre l’intera manifestazione ad essere un forte elemento di attrazione culturale e turistica per tutto il territorio».

Crescita culturale

«Se l’Umbria è una regione da raccontare – ha commentato il sindaco di Terni Leonardo Latini – nelle sue tante sfaccettature, Terni ha una sua connotazione specifica, direi in continuo aggiornamento, da mettere a fuoco, narrando e ascoltando. Anche per questo credo che l’evento annuale di UmbriaLibri sia una straordinaria occasione di crescita culturale per la città. Lo è perché consente di dare spazio all’editoria locale; lo è perché ci mette nelle condizioni di prestare più attenzione all’importanza della lettura e all’ascolto delle storie nostre e degli altri, che, in ogni caso, ci aiutano a capire meglio e a far crescere la nostra identità. Per questo diamo il benvenuto all’edizione 2022 di UmbriaLibri e al suo nuovo direttore artistico Angelo Mellone al quale rivolgo un caloroso saluto e un grande in bocca al lupo».

Turismo ed economia

L’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, ha illustrato i numeri della prima tappa perugina di UmbriaLibri: «Oltre 2.500 presenze, 100 relatori, più di 50 incontri, 26 ospiti e 36 editori umbri presenti. Si tratta del primo importante risultato di un lavoro che vede Sviluppumbria fortemente impegnata nel rilancio della manifestazione voluta dalla Regione Umbria come volano di promozione culturale, turistica ed economica del nostro territorio. L’agenzia ha curato l’organizzazione di tutti gli eventi in programma, dai rapporti con i relatori alla gestione degli allestimenti, dalla pubblicità on line e off line all’ufficio stampa, dalla nuova linea grafica al restyling del sito dell’evento. Un impegno che ora prosegue in vista dell’edizione ternana di UmbriaLibri che si terrà dal 2 al 4 dicembre. Come follow up di Umbria Libri 2022, Sviluppumbria sarà anche quest’anno impegnata dal 7 all’11 dicembre a Roma alla fiera nazionale della piccola e media editoria, dove curerà lo stand collettivo degli editori umbri promosso dalla Regione Umbria».