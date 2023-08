Usl 2: nuovo bando per 14 dirigenti medici a tempo indeterminato

di S.F.

Le graduatorie precedenti sono esaurite e il fabbisogno non è stato soddisfatto. In casa Usl Umbria 2 servono dirigenti medici e allora ecco che scatta una nuova procedura: in ballo ci sono 14 assunzioni a tempo indeterminato per la medicina d’emergenza/urgenza e le sedi coinvolte sono Orvieto, Narni-Amelia, Terni, Spoleto e Foligno.

L’affanno

L’azienda sanitaria locale, nel dare delucidazioni sulla procedura, spiega che al momento non dispone di «alcuna graduatoria disponibile per la figuraprofessionale di cui trattasi» e il concorso scatta «al fine di evitare interruzione di pubblico servizio e soluzioni di continuità nell’erogazione delle attività sanitarie». A stretto giro il bando sarà pubblicato sul Bur della Regione Umbria ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Posti a disposizione per sede? Otto sono per Terni, Orvieto e Narni-Amelia, 5 per Spoleto e 1 a Foligno.

A chi è aperto

Il concorso è aperto anche a dirigenti medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al corso – dal secondo anno – in medicina d’emergenza/urgenza. Tutto in mano alla responsabile del procedimento Rosita Militoni e alla dottoressa Anna Rita Ianni, la direttrice Usl 2 per il personale. Come di consueto è prevista la prova scritta, pratica ed orale.