Va fuori sentiero e scivola per venti metri: soccorso sul Catria

Intervento difficoltoso per il Sasu nel pomeriggio di domenica (poco dopo le 16.30) sulle creste del monte Catria sopra Isola Fossato, nel territorio comunale di Scheggia e Pascelupo. La macchina dei soccorsi è scattata per recuperare quattro escursionisti marchigiani: uno di loro è scivolato per venti metri a causa del terreno instabile e per portarlo in salvo è stato necessario attivare l’elisoccorso Icaro 02 del 118 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del Sasu; la sua giornata è proseguita all’ospedale di Ancona. Le altre persone sono state evacuate e assicurate con tecniche alpinistiche, quindi il trasporto a valle. L’operazione è terminata oltre la mezzanotte.

Condividi questo articolo su