Video – Braccio 3.0: ecco la docufiction

Condividi questo articolo su

















In attesa di trasmettere l’evento via social, la fondazione ‘Perugia 1416. Passaggio tra Medioevo e Rinascimento’ ha reso disponibile la docu-fiction «Braccio 3.0 – Dal bambino Braccio, alla battaglia di Sant’Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno Italico, ai semi gettati per il Rinascimento a Perugia», già andata in onda su Umbria Tv venerdì sera.

Produzione

Il video ripercorre la vita del condottiero: dal bambino Braccio, alla battaglia di Sant’Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno Italico, ai semi gettati per il Rinascimento a Perugia. Tra i protagonisti, nel dare il loro un contributo scientifico ci sono il noto storico Tommaso di Carpegna Falconieri, Franco Ivan Nucciarelli e Luca Petrucci, ma anche tantissimi rionali. La regia è di Stefano Venarucci, coordinatore artistico.

Il programma

La polemiche