Sir batte Piacenza e vola in finale di Coppa contro Trentino

Come era prevedibile, è stata più combattuta del previsto la semifinale di Coppa Italia contro Piacenza, rispetto alla stessa partita di campionato. Gli emiliani hanno giocato una gara gagliarda, mettendo in campo tutto ciò che avevano per riscattarsi da un campionato difficile.

Pareggio momentaneo

Dopo il pari nel secondo set, Perugia si è aggiudicata con fatica il terzo e – più in scioltezza – il quarto, nel quare ha ingranato le marce alte già a metà parziale, conquistando prima 4 poi 5 punti di vantaggio, tenuti fino alla fine. La finale domenica alle 15, pressoché in contemporanea con le partite del Grifo in casa con il Lecce e della Ternana contro Vicenza. La Sir affronterà Trentino che ha battuto Milano 3-0.

Grbic contro la regola dei 15 secondi

Nikoa Grbic fa i complimenti agli avversari, oltre che ai suoi giocatori, ma nel postgara si scaglia soprattutto contro la nuova regola del 15 secondi per battere: «Fare una regola nuova introducendolo in occasione di un evento così importante – ha dichiarato il coach alla Rai – secondo me è una assurdità, fra l’altro i giocatori, dopo aver giocato un punto non possono correre a battere senza nemmeno concentrarsi. Vogliono farla? Proviamola in campionato, non nella final four di Coppa Italia».

La partita

C’è Ricci, al rientro dopo l’infortunio, al centro in coppia con Solè per Grbic. Subito quattro per Piacenza con tre ace di Brizard (0-4). Squillo di Solè a muro (3-5). Lagumdzija va a segno dalla seconda linea, poi ace di Cester (6-10). Ancora Solè a muro, poi Giannelli sotto rete (11-12). Contesa sottorete che vale la parità (14-14). Piacenza riparte con Rossard (14-16), Perugia risponde subito con Anderson (16-16). Out Lagumdzjia, accompagnata di Cester e vantaggio bianconero (18-16). Fuori la pipe di Rossard (22-19). Tre in fila del neo entrato Stern rimettono tutto in equilibrio (22-22). Rychlicki chiude dalla seconda linea (23-22). Ace di Leon, set point Perugia (24-22). Chiude subito Solè (25-22).

Smash di Leon in avvio di secondo set (3-1). Il muro di Piacenza pareggia (4-4). Magia di Anderson (6-4). Anderson picchia forte dai nove metri e Piacenza non riesce a costruire (9-6). Ace di Rossard (10-9). Ancora un muro di Piacenza che pareggia i conti (12-12). Contrattacco di Recine e vantaggio Gas Sales (12-13). Solè dà fiato ai suoi (13-13). Si gioca punto a punto con Solè a bersaglio (17-17). Contrattacco vincente di Leon (18-17). Ace di Holt, poi Stern. Break di Piacenza (18-20). Il muro di Brizard lancia i suoi (20-23). Ace di Giannelli (22-23). In rete il servizio successivo, set point Piacenza (22-24). Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Leon, equilibrio nel conto dei set (23-25).

Punto a punto nel terzo parziale (5-5). In rete Brizard (7-5). Parità a quota 10 dopo l’attacco out di Solè. Ace di Stern e muro di Recine, vantaggio Piacenza (11-13). Stern lancia la Gas Sales (15-18). Perugia trova la parità con il turno al servizio di Leon ed il muro di Anderson (19-19). Out Stern, poi smash di Solè (21-19). Perugia resta a +2 con la pipe di Leon (23-21). Due set point Perugia (24-22). Leon chiude al secondo tentativo, Perugia di nuovo avanti (25-23).

Vantaggio Piacenza nel quarto set con Recine (2-3). Chiude Anderson dopo un lungo scambio (5-4). Due in fila di Mengozzi, poi ace di Anderson (10-7). Invasione di Holt (12-8). Piacenza dimezza dopo l’attacco out di Rychlicki (13-11). Attacco ed ace di Leon, poi muro di Giannelli (16-11). Ancora un muro, stavolta di Anderson (18-12). Muro di Rossard, Piacenza accorcia (20-16). Pipe di Anderson (21-16). Leon sulle mani alte del muro avversario (22-17). Sole per le vie centrali (23-18). Muro vincente di Anderson, match point Perugia (24-18). Ace di Leon, Perugia è in finale! (25-18).