A Montefranco scocca l’ora della ‘pizza sotto lu focu’: torna la sagra

Torna la ‘sagra della pizza sotto lu focu’ in quel di Montefranco, borgo della Valnerina ternana. Le date dell’evento, nato quindici anni fa, sono dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio. In campo l’Asd Montefranco che ricorda le origini della sagra: «L’usanza delle nostre nonne di impastare la farina, risalente alla notte dei tempi, è stettamente legata alla tradizione contadina e oggi ci permette di gustare una focaccia saporita, da mettere a cuocere nel focolare sotto la brace e la cenere».

Promozione del territorio

«Questa manifestazione – proseguono gli organizzatori – oltre a riproporre i piaceri ed i gusti di una volta, ha fatto conoscere il paese ed il territorio, promuovendo le bellezze naturali e artistiche di Montefranco con la presenza ogni anno di tanti partecipanti. I montefrancani rappresentano l’anima di questo evento e vogliono nuovamente offrire a tutti i sapori di un tempo». L’evento può contare sul patrocinio dei Comuni di Montefranco e Terni.

Il gusto

La ‘sagra della pizza sotto lu focu’ si svolge nel centro storico del paese, unico per scorci, vicoli e piazzette, in una terrazza da cui si può godere il panorama della Valnerina. «Il forno a legna (protagonista è il maestro pizzettaro Vincenzo in arte ‘Zorro’, ndR) ogni sera sforna centinaia di pizze che, servite caldissime, permettono di gustare sapori antichi come le salsicce locali unite alla cicoria di campagna, condita con l’impareggiabile olio extravergine d’oliva delle colline montefrancane, assieme al formaggio di montagna e al prosciutto nostrano. Il finale è rappresentato da un gusto inconfondibile, la pizza farcita con la Nutella. I vini locali sono la giusta appendice ad un menù da leccarsi i baffi».

Eventi

Naturalmente non mancherà la musica ad allietare le serate estive sotto le stelle. Dal 27 al 31 luglio è prevista, come di consueto, una mostra retrospettiva fotografica ‘Il Novecento a Montefranco: vita, costumi e tradizioni’. E’ la storia del paese attraverso le immagini che vanno dai primi del ‘900 agli anni ’90 del secolo scorso. Le foto sono legate ad episodi della comunità ritratta nella quotidianità, agli eventi passati alla memoria, a personaggi che rievocano storie di un passato che non si vuol dimenticare.