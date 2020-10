A Perugia ritorna l’appuntamento autunnale con Apericerca

di Alessia Bragiola

A Perugia, nella mattinata di martedì alla sala Raffaello del Sina Brufani Hotel è stato presentato il cartellone di eventi per la nuova edizione di Sharper 2020, la notte dei ricercatori europei, in programma da ottobre a dicembre.

Pillole di curiosità

Ogni appuntamento, a cadenza settimanale, sarà introdotto e curato da un docente e ricercatore universitario che contribuirà ad offrire al pubblico una pillola di curiosità. L’apertura dell’incontro è stata affidata al rettore dell’università di Perugia, Maurizio Oliviero, che ha anticipato la nuova edizione dichiarando che «queste attività ‘on the road’, fuori da aule e laboratori, sono momenti di crescita collettiva e di grande valore per tutti». Tra gli altri, hanno preso parte alla conferenza il professor Roberto Rettori, delegato all’orientamento, tutoraggio e divulgazione nella ricerca dell’università, Leonardo Alfonsi, direttore scientifico di Psiquadro, l’assessore al marketing territoriale del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli, la direttrice del museo archeologico nazionale dell’Umbria, oltre ai professori Stefano Capomaccio e Paolo Braconi.

Ricco calendario

Sono 14 gli appuntamenti in programma, a cadenza settimanale. Si inizia giovedì 8 ottobre con Francesco Castellani che discuterà le storie e lo sviluppo delle motociclette aerodinamiche, a cui seguiranno poi numerosi appuntamenti su tematiche riguardanti il diabete e le cellule staminali, lo street food e la sicurezza alimentare, Perugia in realtà aumentata e tanti altri argomenti. In ottemperanza alle prescrizioni antivirus, per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale www.apericerca.it, sino ad esaurimento posti.