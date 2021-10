A Terni e Guardea torna l’Araba Fenice: ‘Di note e di sogni’

La 25esima edizione della stagione dell’Araba Fenice vedrà l’avvio il 13 novembre con ospite il celebre pianista Roberto Prosseda che eseguirà un concerto dedicato ad Ennio Morricone. La stagione dedicata al pianoforte sarà una stagione ‘Di note e di sogni’ con dieci concerti fino al 20 febbraio 2022 con oltre trenta musicisti ospiti. Roberto Prosseda è uno dei più amati e conosciuti pianisti e didatti italiani nel mondo, ed ebbe la fortuna di incontrare e conoscere il compositore che gli consegnò direttamente dalle sue mani il ‘Premio Petrassi’ nel 2010, Goffredo Petrassi che fu maestro di Ennio Morricone. Roberto Prosseda che ha sempre Terni nel cuore, essendo stato uno dei premiati al concorso Casagrande, aprirà quindi la stagione con una lezione-concerto il 13 novembre a Guardea in sala consiliare, e poi la domenica sempre alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni dove avrà luogo il recital pianistico con la particolarità di opere inedite scritte da Ennio Morricone per pianoforte. Un’autentica rarità musicale quella che proporrà Roberto Prosseda al pubblico di Guardea e Terni, che andrà a svelare una poetica poco conosciuta di quell’incredibile compositore che fu Ennio Morricone.

La presenza femminile

Molto numerosa sarà la partecipazione quest’anno di pianiste e musiciste donne, a cominciare dal Duo Chaminade composto da Caterina d’Amore al flauto e Antonella de Vinco al pianoforte che si esibiranno a Guardea il 27 novembre con un programma molto affascinante dal titolo ‘Habanera’ tratto dalla celebre Carmen di Georges Bizet. La domenica 28 novembre a Terni, invece di scena al Gazzoli un grande omaggio ad Astor Piazzolla in occasione dei cento anni dalla nascita del creatore del Nuevo Tango, con alla fisarmonica Massimo Signori e al pianoforte Alessandra Dezzi; il concerto sarà titolato: ‘Astor Piazzolla il rivoluzionario’. A distanza di due settimane, il sabato 11 dicembre di scena le danze sul pianoforte a quattro mani con ospiti due pianisti di origini campane: Helga Pisapia e Rosangela Flotta con un bel programma dedicato alle Danze e di Valzer di Brahms, di Moszkowski le Danze Spagnole e ovviamente un piccolo ricordo con Piazzolla e il suo Historie du Tango. Diversamente a Terni, la domenica 12 dicembre sempre al Gazzoli in scena sul palcoscenico, il pianista solista dall’esperienza vasta ed internazionale, Paolo Francese con un recital dal titolo: ‘Al chiaro di luna’ un programma legato al pieno romanticismo ottocentesco con la Sonata ‘Al chiaro di luna’ di Beethoven, gli Intermezzi Opera n.4 di Schumann e una virtuosa opera di Liszt. Prima della fine del 2021, a Guardea vicino al Natale, sarà ospite il direttore artistico dell’Araba Fenice, la pianista Moira Michelini, un’artista che ha alle spalle oltre 800 concerti in tutto il mondo, con un Recital, sabato 19 dicembre, dal titolo ‘Anima’. L’interesse principale del concerto sta nella sua singolarità: è composto esclusivamente da opere di autori del XVII e XVIII secolo alcuni molto amati e conosciuti come J.S.Bach e Domenico Scarlatti, e altri meno noti, come Lulli, Mattia Vento, Michelangelo Rossi, padre Soler. Tutti i musicisti che hanno operato e sentito fortissima in sé l’esigenza di sentirsi e dichiararsi oltre che cittadini della propria nazione di nascita, anche di una più vasta nazione: l’Europa! La loro musica era suonata dovunque: da Roma a Parigi a Londra a San Pietroburgo. E con la musica spesso viaggiavano gli stessi musicisti, rimando a vivere in luoghi diversi anche lunghi periodi.

Il finale di stagione

Avvio del 2022 con un grande omaggio a Mozart, con l’esecuzione del concerto per pianoforte e Orchestra n.12 K414 e la Serenata K525 Eine Kleine Nachtmusik. L’Orchestra ospite sarà quella dei ‘Talenti d’arte’, composta da musicisti del nostro territorio e diretta dal pianista e compositore Emanuele Stracchi, che faranno da accompagnamento al celebre pianista Roberto Issoglio. Il concerto si terrà all’auditorium Gazzoli di Terni domenica 16 gennaio 2022 . Altro straordinario appuntamento quello del 30 gennaio dove avremo la pianista toscana Sandra Landini che, accompagnata dal Quartetto partenopeo ‘Hadimova’, al Gazzoli, eseguirà il Concerto n.1 opera 11 di Chopin per pianoforte e Orchestra nella versione originale in Quintour, e poi il Quartetto Hadimova proporrà una originale composizione di Haydn denominata ‘The Joke – Lo Scherzo’, per via del suo singolare finale a sorpresa. Chiusa della stagione con ospite uno dei più importanti flautisti Italiani. Stefano Maffizzoni di Mantova che insieme al pianista parmense Palmiro Simonini eseguiranno sul palco del Gazzoli, domenica 20 febbraio un concerto tutto dedicato alle colonne sonore del grande cinama di Nino Rota e Morricone, insieme a famosi brani d’Opera di Verdi, Mascagni e Bizet. Tutti i concerti della stagione avranno inizio alle 17.30, i biglietti per i concerti di Terni, potranno essere acquistati in prevendita attraverso tutte le rivendite di VivaTicket, o al botteghino del Gazzoli il giorno stesso del concerto. Per i quattro appuntamenti di Guardea i biglietti potranno essere acquistati direttamente in sala.