Acquasparta, carambola in E45: due feriti lievi

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì lungo la superstrada E45 all’altezza di Acquasparta (Terni) in direzione nord. Due autovetture si sono urtate, per poi sbandare. Uno dei due veicoli, fermo in corsia di sorpasso, è stato poi urtato da un furgone che sopraggiungeva. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, in maniera fortunatamente non grave. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Todi che, coordinati dal comandante Valter Gramaccia, hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi di rito.

