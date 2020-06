Acquasparta, fermato in E45 con droga e soldi

Si è presentato esibendo come propri dei documenti sì validi, ma di un’altra persona. Ciò, unito all’atteggiamento piuttosto nervoso, non ha di certo semplificato le cose per il giovane, 22enne di origini magrebine, fermato dagli agenti della polizia Stradale di Todi lungo la E45, nel territorio comunale di Acquasparta (Terni).

Una scoperta dietro l’altra

Infatti, dentro un pacchetto di sigarette, aveva nascosto due involucri di marijuana. Quanto basta per far scattare tutti gli accertamenti del caso che hanno portato alla scoperta, fra perquisizione personale e dell’auto, anche di 5 mila euro in contanti. Alla fine il giovane, residente a Perugia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per spaccio di droga, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Non solo: visto che in passato gli era stata ritirata la patente di guida, è stato anche sanzionato in base al Codice della strada e colpito dal fermo amministrativo del veicolo.