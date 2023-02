Acquasparta: torna il carnevale dei bambini fra carri, musica e spettacoli

Tutto pronto per la 28° edizione del carnevale dei bambini di Acquasparta che si terrà nelle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio. Capitan Uncino con Peter Pan, gli artisti di strada e Alice nel Paese delle Meraviglie: questi i temi dei tre grandi carri – spiegano gli organizzatori – alti circa 11 metri, che sarà possibile ammirare per le vie del borgo ternano accompagnati da quattro più piccoli, il Trenino, il Bruco Mela, la Regina Del Mare, le Tazze Girevoli. «Creazioni nate dalle sapienti mani e dal costante impegno dei volontari e degli artisti che lavorano tutto l’anno per la buona riuscita della manifestazione e la realizzazione delle macchine allegoriche». Durante le sfilate, i minicarri saranno a disposizione dei bambini che potranno salirci, mentre dai tre più grandi verranno lanciati palloni, caramelle, gadget e peluche. «Non mancheranno, poi, musica, colori e spettacolo a far divertire tutti. Sarà infatti un carnevale ricco di sorprese, con presenze di gruppi mascherati e gruppi folkloristici che si esibiranno durante le sfilate». Come la street band Città di Foligno e le majorettes New Lady Spartanes o.d.v. Città di Acquasparta che si esibiranno domenica 5 febbraio, mentre domenica 12 febbraio sarà la volta della Filarmonica di Lama e le sue majorettes. Il 19 febbraio invece spazio alle majorettes Pomezia Diamond e al gruppo bandistico Città di Acquasparta. Da venerdì 10 a domenica 19 febbraio ogni sera sarà attiva la taverna, dove poter degustare menù a base di piatti tipici locali (prenotazione 349-4376884). L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Pro loco di Acquasparta, è a ingresso libero e gratuito.

Condividi questo articolo su