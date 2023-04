Aggrediscono gli agenti e il loro cane morde un poliziotto: due giovani denunciati

Hanno aggredito e minacciato gli agenti della polizia di Stato, scatenando in questo modo anche la reazione del proprio cane. L’episodio è accaduto in piazza del Bacio a Perugia e ha portato alla denuncia di un 31enne e di una 18enne per oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’aggressione

L’uomo è stato notato barcollante in piazza del Bacio mentre vagava con il proprio cane. Era ubriaco e ha chiesto agli agenti di chiamare la propria compagna che, una volta giunta sul posto, si è mostrata fin da subito aggressiva nei confronti della polizia di Stato, dando oltretutto generalità false. La condotta della giovanissima ha inoltre provocato la reazione del cane che, a sua volta diventato alquanto nervoso, ha sferrato un morso a danno di uno dei poliziotti. La situazione è quindi degenerata: i due hanno iniziato ad insultare e minacciare gli agenti. «Nonostante i ripetuti tentativi di riportarli alla calma, i due ragazzi hanno continuato con il proprio atteggiamento aggressivo, condotta che ha spinto gli agenti a contenerli con gli strumenti in dotazione», spiega la questura.

Denunciati

L’uomo non si è placato nemmeno a bordo della Volante, continuando a dimenarsi e colpire con testate l’auto di servizio. Per entrambi, italiani, è scattata la denuncia e per la 18enne ci sono anche problemi per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale. A chiudere il cerchio la sanzione a carico del 31enne per ubriachezza molesta in luogo pubblico.