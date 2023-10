Al Frantoio Bartolini di Arrone torna ‘La festa dell’olio novello’

Pubbliredazionale

Il Frantoio Oleari Bartolini di Arrone rinnova anche quest’anno una delle tradizioni più antiche della propria storia e della cultura della terra umbra: ‘La festa dell’olio novello’. Nei giorni sabato 4 e domenica 5 novembre, presso la sede di via della Grotta 18 ad Arrone, verrà inaugurata la nuova campagna di produzione del prelibato Olio Extra Vergine di Oliva che andrà ad arricchire di gusto e sapore le tavole di tutto il mondo.

Nel primo weekend di novembre, in un’atmosfera festosa e insieme evocatrice di antiche tradizioni, si potrà dunque degustare il nuovo olio su una calda bruschetta offerta a tutti i partecipanti. All’evento, grazie al contributo della pro loco di Arrone, saranno presenti i ragazzi della scuola di karate ‘Valnerina Pazzaglia’ e i danzatori della scuola ‘Area ballet di Michela Fausti’ che si esibiranno nelle loro specialità. È prevista, inoltre, la partecipazione musicale de ‘L’Ape matta’ il sabato e di Marco Rea la domenica. Per tutti coloro che non potranno partecipare agli eventi del fine settima del 4 e 5 novembre, tutti i giorni nei mesi di novembre e dicembre sarà possibile visitare il frantoio e sarà sempre offerto l’assaggio del nuovo olio.

