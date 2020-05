Alcantara, c’è l’accordo sulla ‘cassa’

Accordo raggiunto tra azienda e sindacati, mercoledì mattina, all’Alcantara di Nera Montoro, dove da venerdì 15 maggio verrà aperta la cassa integrazione per Covid-19 per sopperire al forte calo di produzione causato dal coronavirus. Come annunciato l’ammortizzatore sociale avrà durata di sette settimane e terminerà dunque il 5 luglio. Saranno due le settimane di fermo totale, a cavallo tra maggio e giugno, per il resto gli impianti saranno in marcia a carico ridotto.

I dettagli

In base all’intesa raggiunta tra segreterie territoriali dei chimici, rsu e direzione di Alcantara, l’azienda anticiperà la ‘cassa’ e farà maturare anche i ratei di ferie ai lavoratori che usufruiranno dell’ammortizzatore sociale. Si addensano dunque le ombre sullo stabilimento narnese – uno dei fiori all’occhiello dell’economia del territorio, che dà lavoro a poco meno di 500 persone -, già a fine 2019 alle prese con i primi segnali di rallentamento dei livelli produttivi, aggravati dallo scoppio della pandemia, che nel primo trimestre dell’anno ha portato a far registrare un -50% dei volumi a causa del crollo del mercato mondiale dell’auto. Rimane l’incongnita sulle decine di contratti a tempo determinato in scadenza durante l’estate, per i quali l’amministratore delegato Andrea Boragno negli incontri precedenti non aveva garantito la stabilizzazione. L’andamento e la durata della pandemia saranno determinanti per capire il futuro dei lavoratori e dell’intera azienda.