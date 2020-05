Alcantara, ‘cassa’ al via per 7 settimane

Direzione aziendale e rsu sono tornate ad incontrarsi, martedì, all’Alcantara di Nera Montoro (Narni), per definire le modalità della cassa integrazione per Covid già annunciata nei giorni scorsi. Confermato l’avvio dell’ammortizzatore sociale – tra il 15 e il 18 maggio – per sette settimane. Due saranno di fermo totale, mentre per le restanti si lavorerà a rotazione.

«FERMIAMO TUTTA LA FABBRICA»

Confronto aperto

Le parti torneranno comunque a riunirsi nella mattinata di mercoledì, per affrontare nel merito alcune richieste presentate dalle rsu, rispetto alle quali l’azienda non avrebbe dato al momento risposta. Si parlerà di anticipazione della ‘cassa’ per rimediare ai tempi lunghi dell’Inps, della maturazione di tredicesima, quattordicesima, ferie e rol (riduzione orario di lavoro), oltre che dell’incremento parziale della stessa cassa integrazione per chi si fermerà per più di tre settimane. Si conferma dunque un momento molto critico per una delle maggiori aziende del territorio. Ad aggravare i segnali di rallentamento registrati già a fine 2019, il crollo del mercato dell’automotive a causa del coronavirus.