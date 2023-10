All’Its JobsFactory Umbria un corso post-diploma su energia e innovazione

Terni si connota sempre più come fulcro dell’innovazione e della formazione professionale attraverso l’Its JobsFactory Umbria, che valorizza il talento giovanile in campo tecnologico. L’istituto, ispirato dal successo della Fondazione JobsAcademy, propone quest’anno un corso post-diploma incentrato su energia e innovazione: un percorso che combina studio e lavoro, promuovendo un’educazione pratica e mirata, e mette in contatto gli studenti con i professionisti del settore. Una delle peculiarità dell’Its JobsFactory Umbria è quella di creare interessanti opportunità di lavoro in settori dinamici ed innovativi, realizzando un percorso formativo che non solo sviluppa le competenze tecniche, ma si impegna attivamente nell’agevolare l’ingresso nel mondo lavorativo.

L’Open day

Gli studenti, durante il corso, acquisiranno una specializzazione tecnica che facilita l’ingresso nel mondo lavorativo, armonizzando le competenze acquisite con le esigenze delle imprese coinvolte. L’Its collabora strettamente con partner aziendali di rilievo, quali Asm Terni, Cosp tecno service e Acciai speciali Terni, per garantire un’offerta formativa all’avanguardia e fortemente collegata con il tessuto industriale locale. La Fondazione Its JobsFactory Umbria organizza un Open day martedì 30 ottobre dalle 11 alle 13 a Terni, presso l’Istituto Leonino. È possibile confermare la propria partecipazione compilando il form online sul sito della fondazione, contattando l’istituto al numero 0744.403013 o via e-mail a [email protected]. Durante l’Open day è in programma un intervento del presidente Asm, che illustrerà il ruolo della multiutility nei processi di sviluppo locale e condividerà approfondimenti e prospettive relative al settore energetico e alle collaborazioni tra il mondo formativo e il tessuto aziendale del territorio. Il corso in programma, orientato verso l’energia e l’innovazione, è accessibile a chi detiene un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ha una durata biennale, comprendendo 1.800 ore tra formazione e tirocinio, con oltre il 60% delle attività svolte in laboratori e aziende. Il corso in energia e innovazione fornisce un’ampia preparazione in diverse aree relative all’ingegneria energetica e allo sviluppo di tecnologie innovative. Si affrontano temi che spaziano dalla produzione, gestione e organizzazione dei sistemi energetici, agli aspetti normativi, di marketing, gestionali e di sviluppo delle energie rinnovabili, adattandosi così alle variegate necessità dell’attuale mercato energetico e tecnologico.