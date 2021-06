Amelia: festa per Giulia e Matteo, novelli sposi

Festa ad Amelia per il matrimonio fra Giulia Betti e Matteo Tinarelli, celebrato sabato mattina in cattedrale. Abbracciati dall’affetto di parenti ed amici, i due amerini – genitori della piccola Irene – hanno coronato il sogno d’amore. A loro giungono gli auguri da parte di tutti gli intervenuti, dei tanti che li conoscono, gli vogliono bene e intendono condividere con loro questo passo così importante, nel segno della gioia e anche di quel senso di ripartenza dopo mesi tanto complicati per tutti.

