Amministrative: è l’ora del voto. Le affluenze alle ore 12

Affluenze ore 12, domenica 14 maggio

Queste le affluenze nei singoli comuni alle ore 12 di domenica: Terni 11,91%, Cannara 16,99%, Corciano 11,66%, Monte Santa Maria Tiberina 14,77%, Passignano sul Trasimeno 16,46%, Trevi 13,02%, Umbertide 16,98.

Urne aperte dalle 7 di domenica mattina per le elezioni amministrative in sette Comuni dell’Umbria, dove i cittadini sono chiamati a rinnovare i consigli comunali e ad eleggere il proprio sindaco.

Dove e quando. Eventuali ballottaggi solo a Terni e Corciano

Si vota a Terni, unico Comune della provincia interessato da questa tornata elettorale, e – in provincia di Perugia – a Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano sul Trasimeno, Trevi e Umbertide. Nei 192 seggi insediati in totale, sono 133.333 i cittadini chiamati alle urne, oltre la metà dei quali (87.622) al voto nella città dell’acciaio. Le operazioni si svolgeranno domenica fino alle ore 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A Terni e Corciano sarà possibile un eventuale ballottaggio nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio, qualora nessuno dei candidati raggiunga il 50% più uno dei voti al primo turno.

Il voto a Terni

Nel capoluogo di provincia la sfida alla fascia di primo cittadino è tra sette candidati: non è stato riproposto il sindaco uscente Leonardo Latini (Lega) perché il centrodestra, unito, ha deciso di puntare tutte le sue carte sull’assessore uscente al bilancio Orlando Masselli (FdI), sostenuto – oltre che dai due partiti già citati – anche dalle liste di Forza Italia, Terni Masselli Sindaco, Terni Protagonista, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi e Terni Civica. Il centrosinistra si affida invece al professore universitario Josè Maria Kenny, appoggiato dal Partito Democratico e dalle due civiche Kenny innovare per Terni e Civici Sinistra Verdi-Kenny per Terni. Il Movimento Cinque Stelle candida il medico anestesista, consigliere comunale uscente, Claudio Fiorelli, a ‘capo’ di un polo alternativo formato anche dalle liste Bella Ciao e Terni Conta. C’è poi l’imprenditore e presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, candidato a sindaco di Alternativa Popolare, supportato da altre tre liste: Con Bandecchi per Terni, Terni per Loro e Noi con Terni. E ancora, Paolo Cianfoni candidato a sindaco dell’Alleanza degli Innovatori, Emanuele Fiorini con la civica Fiorini per Terni e Silvia Tobia per Potere al Popolo. A Terni (come a Corciano) è possibile il voto disgiunto: ciascun elettore può anche votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato.

Corciano e Umbertide

Il secondo Comune più grande della regione chiamato al rinnovo dell’amministrazione comunale è appunto Corciano (16.934 elettori), dove la corsa per la poltrona di sindaco è a tre: chiusa l’era di Cristian Betti (Pd), il centrosinistra schiera il suo vice, anche lui Dem, Lorenzo Pierotti, sostenuto dalle liste Pierotti Sindaco, Uniti per Corciano, Alleanza Verdi-Sinistra e Lorenzo Pierotti Sindaco. A contendergli la fascia saranno il candidato del centrodestra Daniele Padovano (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Insieme per Corciano-Umbria Civica) e Chiara Fioroni per il Movimento 5 Stelle. Corsa molto ‘affollata’ a Umbertide (12.547 elettori), dove sono sei i candidati a sindaco: quello uscente, Luca Carizia, tenta il bis appoggiato dal centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbertide per Carizia Sindaco, Umbertide in Movimento). Il centrosinistra schiera Sauro Anniboletti (sostenuto da Partito Democratico, Umbertide Partecipa, Riformisti-Umbertide Cambia, Sinistra per Umbertide-Alleanza Sinistra Verdi), mentre Giampaolo Conti è il candidato del Movimento 5 Stelle. Roberta Nanni è sostenuta dalla civica Patto23, Federico Rondoni da Corrente, e Pier Giacomo Tosti dalle liste Libera il Futuro e Spazio Civico Comune.

Gli altri comuni

A Trevi (6.888), finita l’esperienza di Bernardino Sperandio, saranno due i candidati sindaco: in pista per il centrosinistra c’è Giuseppe Rosichetti, alla guida della lista Trevi Bene Comune, che se la dovrà vedere con Ferdinando Gemma, per la lista civica Uniti per Trevi. A Passignano sul Trasimeno (4.837 votanti) a contendersi lo scranno di sindaco sono l’uscente Sandro Pasquali, a capo della lista di centrosinistra Per Passignano, ed Ermanno Rossi anche lui già sindaco della cittadina lacustre, con Passignano nel futuro. È sfida a due anche a Cannara, dove il sindaco uscente Fabrizio Gareggia, con la lista Cannaresi liberi appoggiata dal centrodestra, affronterà la trentenne Silvia Sirci, candidata con la lista di centrosinistra Insieme per Cannara. Infine il comune più picolo chiamato alle urne, quello di Monte Santa Maria Tiberina (967 votanti): la sindaca uscente, la Dem Letizia Michelini, si candida con la lista Un Impegno Comune. Dall’altra parte, per il centrodestra, ci sarà Francesco Algeri Rignanese, che guiderà la lista Uniti per Cambiare.

