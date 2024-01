Amministrative Orvieto 2024: il centrosinistra pensa al ‘tandem’ Custolino-Biagioli

di Giovanni Cardarello

Il prossimo 8 e 9 giugno i cittadini dell’Umbria saranno chiamati alle urne per un turno elettorale di grande importanza. Da un lato, infatti, ci sarà il test nazionale, il primo dalle elezioni generali del settembre 2022, quelle che hanno portato Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Ovvero il voto per il rinnovo del parlamento europeo. Dall’altro lato ci sarà il turno amministrativo per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 39 città. Di queste, ben 7 sono sopra i 15 mila abitanti e quindi con elezione a doppio turno: parliamo di centri di importanza strategica per l’Umbria, come Perugia e quattro fra le dieci città più grandi del territorio. In rigoroso ordine di grandezza: Foligno, Gubbio, Bastia Umbra e Orvieto. E proprio ad Orvieto avrà luogo una battaglia che, già da ora si presenta incandescente.

Una battaglia dove il sindaco uscente, Roberta Tardani, eletta nel ballottaggio del 26 maggio 2019 alla guida di una colazione composta da Forza Italia, Progetto Orvieto, Lega Salvini e Fratelli d’Italia, dovrà vedersela con un tandem composto da due pezzi da novanta del centrosinistra locale. A sfidarla, infatti, saranno Floriano Custolino, ex assessore dell’ultima giunta di centrosinistra, quella di Giuseppe Germani, di area socialista ma trasversale alla coalizione del ‘campo largo’ tanto per sensibilità quanto per comunanza di progetti, e Stefano Biagioli, medico di medicina generale ad Orvieto, molto conosciuto in città anche perché per 15 anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Orvieto Basket. Per non tacere del fatto che Biagioli conta un’esperienza amministrativa come vice sindaco di Porano.

Ad oggi i nomi non sono stati ufficializzati, o meglio, è stato ufficializzato quello di Roberta Tardani che sarà sostenuta dalla stessa coalizione uscita vittoriosa cinque anni fa: «Voglio ringraziare le forze politiche e civiche – ha detto al Messaggero – che hanno deciso convintamente e in maniera unitaria di sostenere la mia ricandidatura a sindaco della città di Orvieto». Manca ancora il timbro invece sulla candidatura-Custolino, nome che verrà messo in campo nei prossimi giorni. Nome finora tenuto al coperto dalla coalizione del ‘campo largo’ e che la lettera spedita a Biagioli alle redazioni di alcuni giornali locali, aveva fatto immaginare fosse uscito dalla trattativa.

Nella missiva Biagioli spiegava che «con il supporto di una nutrita ed esperta schiera di professionisti, sento l’obbligo di concentrarmi sui problemi inerenti alla salute pubblica, l’ospedale, le liste d’attesa, la Casa della Salute e non ultimo il palazzetto dello sport». Sottolineando la necessità di «una vera partecipazione civica che, con trasparenza e responsabilità, si affianchi alle diverse forze del cosiddetto ‘campo largo’, da poco costituitosi come tavolo di coalizione regionale, con l’auspicio di arricchire la discussione nell’area progressista e riformista».

Una lettera letta come candidatura a sindaco, ma che in realtà ha solo la funzione di apripista proprio per Custolino con cui Biagioli sarà in tandem e, verosimilmente, con il ruolo di capolista della lista del Partito Democratico. PD di Orvieto che sottolinea con forza la necessità di «essere uniti e compatti per evitare ballottaggi e la riconferma di chi ha portato la città a non riconoscersi più». Un proposito molto netto e chiaro, schierare una coalizione talmente ampia (potrebbe farne parte anche Azione di Calenda) con l’obiettivo di ribaltare il risultato del 2019. Dulcis in fundo: Stefano Spagnoli, ex comandante della polizia Stradale orvietana, corre con la sua lista ‘Sicuramente Orvieto’ mentre Alternativa Popolare, il partito di Stefano Bandecchi, potrebbe candidare l’ex assessore Angelo Lombardozzi. Due candidati che, potenzialmente, potrebbero ‘pescare’ più nel centrodestra che altrove. La corsa sta per cominciare.