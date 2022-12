Antiche municipalità Terni: il Pd presenta il regolamento. Mirino anche sulle elezioni

Condividi questo articolo su

















La presentazione del regolamento sulle antiche municipalità, un resoconto sull’attività svolta in questi anni e, considerando che tra pochi mesi andranno in scena le elezioni amministrative, lo stato dell’arte in casa Pd e più in generale sul centrosinistra. Questi gli argomenti trattati lunedì mattina in una conferenza stampa a palazzo Spada dai rappresentanti Dem in consiglio Francesco Filipponi – capogruppo – e Tiziana De Angelis: nel video viene riepilogato l’iter che ha portato all’atto odierno, le motivazioni e le prospettive per le comunali. In aula presenti anche Alessandro Gentiletti e Paolo Angeletti, consiglieri di Senso Civico e Terni Immagina.