Arrone, gli rubano l’auto ma il carabiniere non molla e la ritrova

«Mercoledì era a casa, libero dal servizio, ma si vedeva che pensava a come fare per ritrovare quell’auto. Così ha detto: ‘Vado a farmi un giro a Terni, se non l’hanno già spedita all’estero, magari sta in qualcuno dei soliti posti’. E l’ha ritrovata». Un po’ di furtuna ma soprattutto tanto mestiere. E’ così che l’appuntato scelto Fabrizio Ciavattini, 60 anni, in forza al comando stazione carabinieri di Arrone, è riuscito a risolvere un problema non da poco. L’autovettura in questione, una Bmw di colore nero, era stata rubata la mattina precedente in quel di Arrone. Il proprietario, un noto fioraio del paese, aveva sporto denuncia all’Arma e anche lanciato un appello via social, nella speranza di poterla ritrovare.

Missione compiuta

Quella speranza è diventata realtà grazie all’appuntanto scelto Ciavattini che il prossimo febbraio andrà in pensione. «E sarà un momento particolare – spiega Simona, la figlia del carabiniere – bello ma anche accompagnato dal dispiacere di salutare una comunità, quella di Arrone, in cui si è sempre trovato bene e dove è diventato con il passare del tempo un punto di riferimento. Senz’altro un bel traguardo e il ritrovamento di quest’auto simboleggia un po’ il suo impegno, la sua vicinanza alle persone ed ai loro problemi. Siamo davvero tutti contenti». Figuriamoci il proprietario del veicolo, con quest’ultimo che – dopo alcuni giri del Ciavattini fra San Giovanni, borgo Rivo e il centro – è stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria di Terni, ben parcheggiato e ovviamente aperto. Lì è partito il recupero con conseguente attività investigativa. E il carabiniere ‘di paese’ – ma che conosce bene la città e le sue dinamiche – è stato sommerso da una giusta gratitudine, per l’ennesima volta nella sua carriera.