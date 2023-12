Arrone: il Natale al Frantoio Bartolini

Pubbliredazionale

Se si sta cercando un dono che riscuota l’apprezzamento di chi lo riceve, oppure il modo di allietare la tavola delle feste con eccellenze del territorio e non solo. Al punto vendita di Arrone del Frantoio Bartolini si può trovare tutto ciò che serve a soddisfare le esigenze di gusto e genuinità.

Olio extra vergine di oliva Dop Umbria o 100% italiano eccellenza dell’ultracentenaria tradizione olearia della famiglia Bartolini; le lenticchie umbre provenienti direttamente dai terreni dell’azienda agricola Bartolini e che in questo periodo dell’anno non possono mancare nei menù delle feste; la pasta artigianale prodotta nel pastificio di Arrone, ricca di gusto come quella fatta in casa. E ancora la preziosità del tartufo declinata in prodotti dal gusto unico come l’olio extra vergine di oliva al tartufo, la bruschettina al tartufo, la crema di funghi e tartufi, e l’ultimo nato il sale al tartufo. A tutto ciò si aggiunge una vasta gamma di prodotti accuratamente selezionati che spaziano dal salato al dolce e che rappresentano il meglio dell’offerta gastronomica italiana.

Da molti anni ormai aziende e privati scelgono di far confezionare i loro regali alimentari al Frantoio Bartolini approfittando della qualità al giusto prezzo dei suoi tanti prodotti e dell’ampia tipologia delle soluzioni e accuratezza che li contraddistingue. Il punto vendita è aperto tutti i giorni e gli operatori sono pronti ad accogliere e a consigliare i clienti nelle scelte con la loro cortesia e professionalità.