Ascia in mano: «Dimmi chi frequenta tua madre». Arrestato

In preda ad un eccesso d’ira, si è presentato di fronte alla figlia brandendo un’ascia per minacciarla: «Ti spacco la testa». Voleva avere informazioni sulle frequentazioni della madre. Alla fine l’uomo – un 60enne di San Giustino (Perugia) – è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori dai carabinieri del locale comando stazione. Il fatto è accaduto lunedì mattina.

Minacce e insulti

L’uomo, separato da tempo e con numerose denunce a suo carico per pedinamenti, minacce ed insulti nei confronti della ex moglie e della figlia, si è allontanato dall’abitazione familiare dopo l’inquietante minaccia messa in atto con l’ascia in mano. L’allarme è subito scattato ed i militari, dopo aver accertato che nessuno si era fatto male, si sono messi a caccia dell’uomo. Individuato, non ha opposto alcuna resistenza, ammettendo subito le proprie responsabilità econsegnando l’ascia che nel frattempo aveva portato a casa sua. All’arresto in flagrante ha fatto seguito la convalida da parte del tribunale di Perugia con applicazione del divieto di dimora a San Giustino. L’udienza di merito si terrà il prossimo 14 luglio.